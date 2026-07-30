Muzaffarpur News: मौसम : दोपहर की झमाझम बारिश के गिरा तापमान
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में गुरुवार दोपहर मानसून की बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट आई। हालांकि, न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं था। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार और शनिवार को पूरे जिले में बारिश होगी, जिससे ताजगी का अनुभव होगा। बारिश के दौरान पुरवा हवा की गति 25 से 30 किमी प्रति घंटे रहने की संभावना है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। गुरुवार की दोपहर मानसून की बारिश से जिले के तापमान में तेजी से गिरावट आई। हालांकि, न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इससे दिन की अपेक्षा रात कहीं अधिक गर्म रहा। मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को भी जिले में कुछ स्थानों तो शनिवार को पूरे जिले में एक समान बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।
मौसम का प्रभाव
पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने यह पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार शुक्रवार को पूरे दिन तेज हवा के बीच रुक रुककर बारिश होती रहेगी। इससे तापमान में आंशिक कमी आने की संभावना जताई। कहा कि अगले तीन से चार दिनों तक जिले में बारिश हो सकती है। शनिवार को पूरे जिले में एक समान मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान पुरवा हवा 25 से 30 किमी प्रति घंटे की गति से चल सकती है। कई जगहों पर व्रजपात भी हो सकती है।
तापमान में परिवर्तन
पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। यह 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान पूर्व की भांति 25.5 डिग्री सेल्सियस बना रहा। पुरवा हवा रुक रुककर 20 किमी प्रति घंटे की गति से चलती रही। नमी की मात्रा भी एक बार फिर 85 प्रतिशत तक जा पहुंची।
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