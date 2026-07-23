Muzaffarpur News: सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने का मुद्दा उठाया

Muzaffarpur News: सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने का मुद्दा उठाया
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: मुरौल के विधायक आदित्य कुमार ने संभा गांव में अधूरे सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने रामज्ञान मिश्र के घर से संभा खोर स्कूल तक का काम अधूरा छोड़ दिया है। विधायक ने ग्रामीण कार्य मंत्री से मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य को जल्द पूरा किया जाए।
Muzaffarpur News: मुरौल। संभा गांव में सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने का विधायक आदित्य कुमार ने गुरुवार को सदन में मुद्दा उठाया है। विधायक ने कहा कि रामज्ञान मिश्र के घर से संभा खोर स्कूल तक ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया है। उन्होंने ग्रामीण कार्य मंत्री ने सड़क निर्माण को पूरा कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंArun Kumar Singh
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