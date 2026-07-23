Muzaffarpur News: सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने का मुद्दा उठाया

Muzaffarpur News: मुरौल। संभा गांव में सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने का विधायक आदित्य कुमार ने गुरुवार को सदन में मुद्दा उठाया है। विधायक ने कहा कि रामज्ञान मिश्र के घर से संभा खोर स्कूल तक ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया है। उन्होंने ग्रामीण कार्य मंत्री ने सड़क निर्माण को पूरा कराने की मांग की है।