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Muzaffarpur News: बीबीगंज से 10वीं का छात्र दो दिन से लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के साकेतपुरी मोहल्ले में 17 वर्षीय लक्ष्य कुमार दो दिन से लापता है। वह मंगलवार रात घर से निकला था और अभी तक वापस नहीं आया। परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की और बुधवार को सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। लक्ष्य दसवीं कक्षा का छात्र है।

Muzaffarpur News: बीबीगंज से 10वीं का छात्र दो दिन से लापता

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज स्थित साकेतपुरी मोहल्ले से अंजनी कुमार राय का 17 वर्षीय पुत्र लक्ष्य कुमार दो दिन से लापता। वह मंगलवार रात घर से निकलने के बाद वापस नहीं आया। काफी समय बीत जाने के बाद परिजनों ने आसपास के क्षेत्रों व रिश्तेदारों के यहां उसकी खोजबीन शुरू की। अब तक उसका पता नहीं चल सका है। परिजनों ने मामले को लेकर बुधवार को सदर थाने में शिकायत की है। फिलहाल, पुलिस अपने स्तर से लक्ष्य की तलाश में जुट गई है। परिजनों की माने तो लापता लक्ष्य कुमार दसवीं का छात्र है।

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