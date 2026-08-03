Muzaffarpur News: निजी स्कूल कर्मी गायब, अपहरण की आशंका
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के भगवानपुर शिव मंदिर के निकट नरेश कुमार (36) 26 जुलाई को गायब हो गया। वह एक निजी स्कूल का कर्मचारी है। उसकी मां के आवेदन पर 28 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई। नरेश घर से सेविंग कराने निकला था और वापस नहीं आया। पुलिस नरेश की तलाश कर रही है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। सदर थाना के भगवानपुर शिव मंदिर के निकट रहने वाला नरेश कुमार (36) पिछले 26 जुलाई की दोपहर लगभग दो बजे से गायब है। वह एक निजी स्कूल का कर्मचारी है। उसके अपहरण की आशंका जतायी जा रही है। उसकी मां आशा देवी के आवेदन पर 28 जुलाई को सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई, इसमें कहा है कि 26 जुलाई की दोपहर लगभग दो बजे नरेश सेविंग कराने घर से निकला था। इसके बाद वापस नहीं आया। थानाध्यक्ष ने बताया कि नरेश को ढूंढ़ने का प्रयास जारी है।
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