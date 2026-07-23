Muzaffarpur News: नाबालिग लड़की सहित युवती लापता
Muzaffarpur News: मीनापुर के एक गांव से एक नाबालिग लड़की और एक युवती लापता हो गई हैं। बताया गया है कि दोनों चौक पर जाने के लिए निकली थीं और लौटने में देर हो गई। परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
Muzaffarpur News: मीनापुर। थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की सहित युवती लापता हो गई। बताया जाता है कि दोनों घर से चौक पर जाने के लिए निकली थी। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई अता-पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। थानेदार सुभाष मुखिया ने बताया कि आवेदन मिला है। छानबीन की जा रही है।
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