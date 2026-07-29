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Muzaffarpur News: दाढ़ी बनवाने निकला सफाई कर्मी चार दिनों से लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के भगवानपुर इलाके से स्कूल के सफाई कर्मी नरेश कुमार चार दिन से लापता हैं। 26 जुलाई को दाढ़ी बनाने के लिए निकले थे। उनकी मां ने पुलिस में शिकायत की है, और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। नरेश दो बच्चों के पिता हैं और स्कूल में काम करते हैं।

Muzaffarpur News: दाढ़ी बनवाने निकला सफाई कर्मी चार दिनों से लापता

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर शिव मंदिर इलाके से स्कूल का सफाई कर्मी नरेश कुमार (36) चार दिन से लापता है। वह बीते 26 जुलाई की दोपहर एक बजे घर से दाढ़ी बनवाने के लिए निकला था। उसके बाद से वह लापता है। उसकी मां शोभा देवी ने बुधवार को सदर थाने में केस दर्ज कराया है।इसमें बताया कि देर शाम तक जब नरेश घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी काफी खोजबीन की। लेकिन, उसका कहीं कोई पता नहीं चला। मां ने पुलिस को बताया है कि बेटे के अचानक गायब हो जाने से पूरा परिवार चिंतित है।

थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। युवक का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नरेश दो बच्चों का पिता है। वह शहर के एक बड़े स्कूल में साफ-सफाई का काम करता है।

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