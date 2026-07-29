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Muzaffarpur News: लोको पायलट की पत्नी से गहने-रुपये ऐंठ कर प्रेमी फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: पांच दिन पूर्व गायब हुई विवाहिता घर लौटी पीड़िता ने प्रेमी पर लगाए कई

Muzaffarpur News: लोको पायलट की पत्नी से गहने-रुपये ऐंठ कर प्रेमी फरार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से पांच दिन पूर्व गायब हुई एक विवाहिता मंगलवार को खुद घर लौट आई। मामला एक लोको पायलट की पत्नी से जुड़ा है, जिसका शादी से पूर्व गांव के एक युवक के साथ प्रेमप्रसंग चल रहा था। ​परिजनों ने पांच दिन पहले घर से गहने और नकदी गायब होने और महिला के अचानक लापता होने की शिकायत थाने में कराई थी। ​घर लौटने पर पीड़िता ने प्रेमी पर कई आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसका प्रेमी उसे झांसा देकर घर में रखे सारे कीमती गहने और नकदी ऐंठ ली। इसके बाद वह उसे बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गया।

​बुधवार को विवाहिता की मां काजी मोहम्मदपुर थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाते हुए आरोपी प्रेमी से सभी गहने और रुपये बरामद करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पीड़िता और उसकी मां के बयान के आधार पर आरोपी प्रेमी की तलाश में जुट गई है।

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