Muzaffarpur News: बीबीगंज से 10वीं का छात्र दो दिन से लापता
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बीबीगंज स्थित साकेतपुरी मोहल्ले से 17 वर्षीय लक्ष्य कुमार दो दिन से लापता है। परिवार ने उसकी खोजबीन शुरू की और सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लक्ष्य कुमार, जो दसवीं कक्षा का छात्र है, मंगलवार रात को घर से निकला था लेकिन वापस नहीं आया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज स्थित साकेतपुरी मोहल्ले से अंजनी कुमार राय का 17 वर्षीय पुत्र लक्ष्य कुमार दो दिन से लापता। वह मंगलवार रात घर से निकलने के बाद वापस नहीं आया। काफी समय बीत जाने के बाद परिजनों ने आसपास के क्षेत्रों व रिश्तेदारों के यहां उसकी खोजबीन शुरू की। अब तक उसका पता नहीं चल सका है। परिजनों ने मामले को लेकर बुधवार को सदर थाने में शिकायत की है। फिलहाल, पुलिस अपने स्तर से लक्ष्य की तलाश में जुट गई है। परिजनों की माने तो लापता लक्ष्य कुमार दसवीं का छात्र है।
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