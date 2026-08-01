Muzaffarpur News: सावन माह में कांवर यात्रा आस्था का प्रतीक : मंत्री
Muzaffarpur News: कुढ़नी के चंद्रहटी में कमतौल कॉलेज के समीप कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन मंत्री रमा निषाद ने किया। उन्होंने कांवर यात्रा को आस्था और सेवा का प्रतीक बताते हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए सुख-समृद्धि की कामना की। शिविर से समाज में सेवा और सहयोग की भावना को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।
Muzaffarpur News: कुढ़नी। चंद्रहटी स्थित कमतौल कॉलेज के समीप कांवरिया सेवा शिविर का मंत्री रमा निषाद ने शनिवार को उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि सावन माह में कांवर यात्रा आस्था, श्रद्धा और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने भोलेनाथ से सभी श्रद्धालुओं के सुख, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि कांवरियों की सुविधा के लिए लगाए गए शिविर से समाज में सेवा और सहयोग की भावना मजबूत होता है।
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