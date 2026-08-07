Muzaffarpur News: जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक आज
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए शनिवार को सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता डीएम कुमार गौरव करेंगे, जिसमें दुर्घटना के आंकड़े, कारणों की समीक्षा और ब्लैक स्पॉट की पहचान के साथ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पर चर्चा की जाएगी।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शनिवार को सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक होगी। केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी के निर्देश पर यह बैठक डीएम कुमार गौरव की अध्यक्षता में होगी। मंत्री के निजी सचिव अर्जुन सिंह ने डीएम को पत्र भेजा है। बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा गतिविधियों की समीक्षा के साथ-साथ दुर्घटना के आंकड़ों और उनके कारणों का अध्ययन किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें दुरुस्त करने, जिले के लिए विशेष रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाने और हादसों में कमी के लक्ष्य तय करने पर भी चर्चा होगी।
शहर व पंचायत स्तर पर ट्रैफिक पार्क सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का मुद्दा भी शामिल किया जाएगा।
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