Muzaffarpur News: राशन कार्ड से कोई गरीब वंचित नहीं रहेंगे : अजीत
Muzaffarpur News: कांटी। प्रखंड परिसर के प्रमोद सभागार में विधायक अजीत कुमार ने बैठक में कहा कि कांटी और मड़वन प्रखंड में कोई भी गरीब राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। सभी संबंधित अधिकारियों को पात्र लाभुकों के राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का निर्देश दिया गया।
Muzaffarpur News: कांटी। प्रखंड परिसर के प्रमोद सभागार में एक बैठक हुई। इसमें विधायक अजीत कुमार ने कहा कि कांटी व मड़वन प्रखंड में कोई भी गरीब राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। पंचायत सचिव, आवास सहायक, कृषि सलाहकार, विकास मित्र व अन्य कर्मियों को डोर टू डोर जाकर पात्र लाभुकों राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का निर्देश दिया। बैठक में लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा नहीं होने पर चिंता जताई। आरओ बसंत कुमार राय को राशन कार्ड के आवेदन करने वाले लाभुकों का आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र तत्काल जारी करने का निर्देश दिया। बैठक में बीडीओ किशन चंद्रायान, बीपीआरओ काजोल कुमारी, बीएओ शिवनाथ झा, सीडीपीओ मीरा कुमारी, एलईओ वरुण कुमार, बीपीएम राकेश कुमार, एमओ उमेश कुमार आदि उपस्थित थे।
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