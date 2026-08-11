Muzaffarpur News: बंदरा : भोले की फौज से पटा बाबा खगेशवरनाथ मंदिर
Muzaffarpur News: मतलुपुर स्थित बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर में दूसरी सोमवारी पर एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। कई श्रद्धालु बेहोश हो गए, जिनका इलाज शिविर में किया गया। मंदिर में भजन संध्या भी आयोजित की गई।
Muzaffarpur News: बंदरा। मतलुपुर स्थित बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर में दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। रविवार रात करीब एक बजे से श्रद्धालु पहुंचने लगे थे।
श्रद्धालुओं की लंबी कतार
सुबह होते-होते मंदिर परिसर से बाहर तक लंबी कतार लग गई। बोल बम के जयघोष से इलाका गूंज उठा। इस दौरान कई श्रद्धालु बेहोश हो गए, जिनका शिविर में इलाज किया गया। मंदिर न्यास समिति के सचिव बैद्यनाथ पाठक और कोषाध्यक्ष रामसकल कुमार ने बताया कि दूसरी सोमवारी पर करीब एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा पर जलार्पण किया।
कांवरियों की सेवा
कांवरियों की सेवा के लिए हरपुर बांध चौक पर जिला पार्षद मुकेश ओझा और पीयर चौक पर युवा सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णमोहन कन्हैया के नेतृत्व में शिविर लगाया गया। वहीं, मंदिर परिसर में गायघाट सामाजिक मंच की ओर से लगाए गए शिविर में बेहतरीन व्यवस्था की गई थी। भजन गायक विक्रम राठौड़, सुधांशु राज, राकेश रंजन, गायिका सोनम भारती, बिनोद बिहारी, महेंद्र बाबा आदि कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। सुरक्षा के मद्देनजर हत्था थानेदार लोकेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में दारोगा संकेत कुमार, चित्तरंजन प्रसाद, राजीव कुमार, देवनाथ साह के साथ पुलिस बल मौजूद रहे। इधर, बरियारपुर मोहनपुर स्थित शिव शक्ति धाम में भी काफी श्रद्धालुओं ने बाबा बुद्धेश्वरनाथ महादेव का जलाभिषेक किया। मौके पर धर्मादा कमेटी के अध्यक्ष विमल सिंह, उपाध्यक्ष कौशल किशोर ठाकुर, पुजारी ललन झा आदि थे।
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