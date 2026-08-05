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Muzaffarpur News: हथौड़ी : दरवाजे पर शव जलाने के लिए अड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: बलुआहा गांव में विवाहिता अमृता कुमारी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसके चाचा ने सास, ससुर और ननद पर हत्या का आरोप लगाया है। पति के पैसे को लेकर विवाद के कारण अमृता के साथ मारपीट की गई। शव जलाने की कोशिश के बाद पुलिस ने शांत कराया और मामला दर्ज किया है।

Muzaffarpur News: हथौड़ी : दरवाजे पर शव जलाने के लिए अड़े

Muzaffarpur News: हथौड़ी। बलुआहा गांव में मंगलवार की रात विवाहिता अमृता कुमारी की संदिग्ध स्थिति में मौत मामले को लेकर बुधवार की सुबह चाचा शत्रुघ्न सहनी ने हथौड़ी थाना में आवेदन दिया है। इसमें अमृता की सास नीलम देवी, ससुर अरुण सहनी तथा ननद रंगीला कुमारी को आरोपित किया है। सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर थाने के रुन्नी से आए अमृता के परिजन शव को दरवाजे पर जलाने के लिए अड़ गए। सूचना पर दारोगा अनुराग कुमार मौके पर पहुंच कर लोगों को शांत कराया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शव का अंतिम संस्कार किया गया।शत्रुघ्न सहनी ने बताया कि अमृता के पति धीरज कुमार परदेस में रहकर मजदूरी करते हैं।

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उन्होंने मोबाइल खरीदने के लिए अमृता को पैसा भेजे थे। उसी राशि को लेकर घर में विवाद हो गया। अमृता के साथ मारपीट की गई। इसी बीच आरोपितों ने अमृता की गला दबाकर हत्या कर दी। प्रभारी थानेदार सुमन सौरभ ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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