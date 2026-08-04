Muzaffarpur News: महिला केा जेवर व नकदी के साथ भगाने का आरोप, नौ पर केस

Muzaffarpur News: पारू, हिन्दुस्तान संवाददाता। देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है। इसमें घर से नकदी व आभूषण ले जाने का भी आरोप लगाया है। मामले में उसने पारू थाने में 9 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। घटना 26 जुलाई की है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर महिला की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है।पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि उनकी पत्नी अपने मायके पारू थाना क्षेत्र के एक गांव में रह रही थी। 26 जुलाई की रात जैतपुर थाने के एक गांव का युवक उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।