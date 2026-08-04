Muzaffarpur News: महिला केा जेवर व नकदी के साथ भगाने का आरोप, नौ पर केस
By Vinod Paswanहिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: देवरिया के एक गांव में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी को एक युवक ने बहला-फुसलाकर भगा लिया। घटना 26 जुलाई को हुई, जब पत्नी अपने घर से 10 भर सोने-चांदी के आभूषण और 20 हजार रुपये नकद लेकर गई थी। पति ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
Muzaffarpur News: पारू, हिन्दुस्तान संवाददाता। देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है। इसमें घर से नकदी व आभूषण ले जाने का भी आरोप लगाया है। मामले में उसने पारू थाने में 9 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। घटना 26 जुलाई की है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर महिला की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है।पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि उनकी पत्नी अपने मायके पारू थाना क्षेत्र के एक गांव में रह रही थी। 26 जुलाई की रात जैतपुर थाने के एक गांव का युवक उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
घर से जाते समय उनकी पत्नी ने करीब 10 भर सोने-चांदी के आभूषण और 20 हजार रुपये नकद भी साथ ले गई। बताया कि उसकी पत्नी अपने साथ एक तीन वर्षीय पुत्र को भी ले गई है।
लेखक के बारे मेंVinod Paswan
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।