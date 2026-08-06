Muzaffarpur News: हरिनगर व भैरोगंज स्टेशनों के बीच मेगा ब्लॉक के चलते विलंब से हुआ ट्रेनों का परिचालन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। नरकटियागंज जंक्शन-पनियहवा रेलखंड के हरिनगर-भैरोगंज स्टेशनों के बीच स्थित रेलपुल पर कटिंग व कनेक्शन कार्य के लिए बुधवार को सात घंटे का विशेष ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों का देरी से परिचालन हुआ। विशेषकर लंबी दूरी की चार एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित हुईं। इनमें बरौनी जंक्शन-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (नंबर 19038) सवा घंटे की देरी से 11 बजे के बाद मुजफ्फरपुर पहुंची। यह ट्रेन बरौनी जंक्शन से एक घंटे की देरी से खुली थी। लौकहा बाजार-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल (नंबर 04013) लौकहा बाजार से दो घंटे की देरी से खुली। दरभंगा-खातीपुरा एक्सप्रेस (नंबर 19726) और रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (नंबर 15273) को रक्सौल-नरकटियागंज के बीच अलग-अलग स्टेशनों पर करीब पौन घंटे तक रोका गया।