Muzaffarpur News: चेहल्लुम पर मस्जिदों मजलिस का आयोजन

Muzaffarpur News: पारू, हिन्दुस्तान संवाददाता। चेहल्लुम पर मंगलवार को प्रखंड क्षेत्र के दाउदपुर उस्ती, वहदीनपुर फतेहाबाद, मझौलिया, पारू कसवा के जयमाल डुमरी आदि मस्जिदों में मजलिस का आयोजन हुआ। इस दौरान हजरत इमाम हुसैन एवं कर्बला के शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया। उलेमाओं ने कहा कि इमाम हुसैन का जीवन सत्य, इंसाफ, मानवता और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। अकीदतमंदों ने फातिहा पढ़कर कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया। मौके पर पूर्व मुखिया सह वरीय अधिवक्ता मो. दाउद, पूर्व मुखिया मो. असगर अली, मो. अमीन कौशर सोनु, छोटे मुखिया, मो. बदरुल हसन, मो. रेयाज आदि थे।