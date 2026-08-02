Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: बाबा का 21 किलो फूलों से महाशृंगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्रावण मास के चौथे दिन रविवार को बाबा गरीबनाथ का 21 किलो विभिन्न फूलों से महाशृंगार किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक ने बताया कि बाबा को 11 किलो मिठाइयों का भोग भी अर्पित किया गया, जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर जैसे सामग्री शामिल थे।

Muzaffarpur News: बाबा का 21 किलो फूलों से महाशृंगार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। श्रावण मास के चौथे दिन रविवार की रात बाबा गरीबनाथ का 21 किलो विभिन्न फूलों से महाशृंगार किया गया और 11 किलो मिठाइयों का भोग लगाया गया। मंदिर के पुजारी आशुतोष पाठक ने बताया कि बाबा को दूध, दही, शहद, शक्कर, अबीर, भस्म, जनेऊ आदि अर्पित किए गए। बताया कि रजनीगंधा, बेलपत्र, भांग के पत्तों, धतूर, जूही, गेंदा सहित विभिन्न फूलों की माला व फूलों से बाबा का महाशृंगार किया गया।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: बाबा का 21 किलो फूल से शृंगार, लगा मसालेदार खिचड़ी का भोग
ये भी पढ़ें:हरिणा में 800 वर्ष पहले स्वयं प्रकट हुआ था शिवलिंग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।