Muzaffarpur News: निराला निकेतन में काव्य गोष्ठी का आयोजन
Muzaffarpur News: महावाणी स्मरण - निराला निकेतन में काव्य गोष्ठी का आयोजन - शहर के कवि-साहित्यकारों
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। निराला निकेतन में आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री के प्रतिमा स्थल पर बुधवार को महावाणी स्मरण सह काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें शहर के वरिष्ठ कवि, कवयित्री एवं साहित्यकार शामिल हुए।अंजनी कुमार पाठक ने आचार्यश्री के गीतों को गाकर काव्य गोष्ठी की शुरुआत की। उमेश राज ने-न शिकवा है तुमसे न कोई गिला, मैं हूं गमजदा मुझसे न आंख मिला...पढ़कर खूब तालियां बटोरीं। दीनबंधु आजाद ने-ना मुस्कुराओ तुम बहुत याद आओगी, मैं खुद तड़पा हूं और तड़पा के क्या पाओगी सुनाया। अरुण कुमार तुलसी ने सकल जगत के उजियारे हो-तुम प्राणों से भी प्यारे हो, पढ़कर माहौल को भक्तिमय बना दिया।
अंजनी कुमार पाठक ने रिमझिम-रिमझिम मेघा बरसे पढ़ा। डॉ. जगदीश शर्मा ने सांप के काटे का जहर उतर जाता है-मित्र का काटा जहर दिल में उतर जाता है, सुनाया। डॉ. हरि किशोर प्रसाद सिंह ने बीतल पुराना बरिस, नया के सूरूज उगले सुनाया। डॉ. संगीता सागर ने-बादलों के गांव से पानी प्यासा लौट आया, इस बार का सावन सैनिक पत्नी को जरा न भाया...सुनाकर भावुक कर दिया। डॉ. उषा किरण श्रीवास्तव ने-बदरा उमड़-घुमड़ घन छाये, बिजुरी चमकन लागे...सावन गीत सुनाया। धन्यवाद ज्ञापन समाजसेवी मोहन प्रसाद सिन्हा ने किया।
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