Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: निराला निकेतन में काव्य गोष्ठी का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: महावाणी स्मरण - निराला निकेतन में काव्य गोष्ठी का आयोजन - शहर के कवि-साहित्यकारों

Muzaffarpur News: निराला निकेतन में काव्य गोष्ठी का आयोजन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। निराला निकेतन में आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री के प्रतिमा स्थल पर बुधवार को महावाणी स्मरण सह काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें शहर के वरिष्ठ कवि, कवयित्री एवं साहित्यकार शामिल हुए।अंजनी कुमार पाठक ने आचार्यश्री के गीतों को गाकर काव्य गोष्ठी की शुरुआत की। उमेश राज ने-न शिकवा है तुमसे न कोई गिला, मैं हूं गमजदा मुझसे न आंख मिला...पढ़कर खूब तालियां बटोरीं। दीनबंधु आजाद ने-ना मुस्कुराओ तुम बहुत याद आओगी, मैं खुद तड़पा हूं और तड़पा के क्या पाओगी सुनाया। अरुण कुमार तुलसी ने सकल जगत के उजियारे हो-तुम प्राणों से भी प्यारे हो, पढ़कर माहौल को भक्तिमय बना दिया।

अंजनी कुमार पाठक ने रिमझिम-रिमझिम मेघा बरसे पढ़ा। डॉ. जगदीश शर्मा ने सांप के काटे का जहर उतर जाता है-मित्र का काटा जहर दिल में उतर जाता है, सुनाया। डॉ. हरि किशोर प्रसाद सिंह ने बीतल पुराना बरिस, नया के सूरूज उगले सुनाया। डॉ. संगीता सागर ने-बादलों के गांव से पानी प्यासा लौट आया, इस बार का सावन सैनिक पत्नी को जरा न भाया...सुनाकर भावुक कर दिया। डॉ. उषा किरण श्रीवास्तव ने-बदरा उमड़-घुमड़ घन छाये, बिजुरी चमकन लागे...सावन गीत सुनाया। धन्यवाद ज्ञापन समाजसेवी मोहन प्रसाद सिन्हा ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।