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Muzaffarpur News: साइड लेने के विवाद में कार सवार ने छात्र का सिर फोड़ा, आठ टांके लगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक सड़क विवाद में एलएलबी छात्र दिवेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। कार द्वारा ठोकर मारने के बाद छात्रों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें दिवेश के सिर में रॉड से चोट लगी। घायल छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज की हैं।

Muzaffarpur News: साइड लेने के विवाद में कार सवार ने छात्र का सिर फोड़ा, आठ टांके लगे

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के होमलेस चौक रोड में शुक्रवार दोपहर साइड लेने के विवाद में एलएलबी के छात्र दिवेश कुमार व कार सवाल के बीच में भिड़ंत हो गई। इस दौरान रॉड लगने से छात्र दिवेश कुमार का सिर फट गया। घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायल छात्र का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया है। उसके सिर में आठ टांके लगे हैं। पुलिस कार को जब्त कर थाने ले आयी है।घटना को लेकर जख्मी छात्र दिवेश व कार सवार महिला आरती कुमारी ने प्राथमिकी के लिए थाने में आवेदन दिया है।

थानेदार चंद्रभूषण प्रसाद सिंह ने बताया कि दोनों तरफ से लिखित शिकायत मिली है। जांच की जा रही है। पुलिस को दिए आवेदन में दिवेश ने बताया कि वह माड़ीपुर आजाद कॉलोनी का रहने वाला है। वह गन्नीपुर स्थित एलकेजी लॉ कॉलेज में एलएलबी फर्स्ट इयर का छात्र है। शुक्रवार की दोपहर वह कॉलेज से क्लास करके दोपहर 2:36 बजे घर लौट रहा था। होमलेस चौक के समीप गली में पीछे से आई एक कार ने उसकी बाइक में ठोकर मार दी। वह दूसरी गाड़ी में जाकर टकरा गया। इसके उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और वह सड़क पर गिर गया। कार सवार से धक्का मारने का कारण पूछा और बोला कि क्षतिग्रस्त बाइक बनवा दीजिए। इस पर कार चला रहे चंदन वत्स ने रॉड निकाल कर उसके सिर पर वार कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं, दूसरी तरफ आरती कुमारी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि वह दामूचक की रहने वाली है। घटना से अपनी कार से पति चंदन वत्स के साथ डॉक्टर से दिखाने जा रही थी। साथ में उसकी बेटी भी थी। एलएस कॉलेज के पूरब गेट के पास बाइक सवार दो युवक उसकी कार में पीछे से ठोकर मार दी। फिर कार को आगे से घेर कर बदसलूकी करने लगा। एक लड़का की उसने पहचान की। वह माड़ीपुर के दिवेश कुमार है। बचाने के लिए उसके पति निकले तो उसके साथ भी बदसलूकी करने लगा। इसी बीच दिवेश के दोस्त ने उसके पति को मारने के लिए रॉड निकाला तो उन्होंने पकड़ लिया और दिवेश के सिर में चोट लग गई। पुलिस को सूचना दी तब जाकर उनकी जान बची।

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