Muzaffarpur News: बूथों पर पांच कार्यकर्ता अवश्य बनाएं : बेबी

Muzaffarpur News: मुशहरी। रजवाड़ा भगवान पंचायत भवन पर बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी (आर) की ओर से कार्यकर्ता सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान जरूरी है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि बूथों पर कम से कम 5 कार्यकर्ता अवश्य बनाएं। इस दौरान सभा में मौजूद छात्राओं ने गांव में पुस्तकालय निर्माण की मांग उठाई। इस पर संज्ञान लेते हुए विधायक ने सरकारी जमीन चिह्नित कर पुस्तकालय बनाने का आश्वासन दिया। प्रखंड अध्यक्ष वासुदेव प्रसाद साह, महेश पासवान, प्रदेश महासचिव कुमोद पासवान, जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही, राजकुमार पासवान, अभिषेक कुमार, संतोष कुमार आदि उपस्थित थे।