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Muzaffarpur News: पांच को होगा लोजपा (आर) का कार्यकर्ता सम्मेलन

By Pallav Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुशहरी में आंबेडकर भवन में शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (आर) की बैठक हुई। बैठक में पांच अगस्त को रजवाड़ा भगवान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रखंड अध्यक्ष बासुदेव साह सहित कई नेता बैठक में उपस्थित थे।

Muzaffarpur News: पांच को होगा लोजपा (आर) का कार्यकर्ता सम्मेलन

Muzaffarpur News: मुशहरी। प्रखंड चौक स्थित आंबेडकर भवन में शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (आर) की बैठक हुई। इसमें पांच अगस्त को रजवाड़ा भगवान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष बासुदेव साह, अभिषेक कुमार, राजकुमार पासवान, महेश पासवान, लक्ष्मी साह, संतोष साह, मनोज कुशवाहा आदि उपस्थित थे।

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