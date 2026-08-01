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Muzaffarpur News: श्रावणी मेला एप का हुआ लाइव डेमो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला एप का लाइव डेमो दिखाया गया। नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने डिजिटल क्रिएटर्स के साथ संवाद करते हुए एप के प्रचार-प्रसार का आह्वान किया। एप में रेफरल कोड, लाइव दर्शन और वर्चुअल पूजा जैसी सुविधाएं दी गई हैं। प्रतियोगिता में मेडल तथा नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

Muzaffarpur News: श्रावणी मेला एप का हुआ लाइव डेमो

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। कंपनीबाग स्थित कंट्रोल व कमांड सेंटर में शुक्रवार को श्रावणी मेला एप का लाइव डेमो दिखाया गया। इसमें डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, फेसबुक क्रिएटर्स व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद करते हुए नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने रील्स प्रतियोगिता व रेफरल अभियान की जानकारी दी। साथ ही सभी क्रिएटर्स से रचनात्मक रील्स के जरिए श्रावणी मेला एप का प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक लोगों को एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

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आवश्यक जानकारी

स्मार्ट सिटी के आईटी मैनेजर अभिषेक रमन व जनसंपर्क अधिकारी कौशल सिन्हा ने एप की तकनीकी विशेषताओं, लाइव दर्शन, वर्चुअल पूजा, रेफरल कोड जनरेट करने की प्रक्रिया, रील प्रतियोगिता के नियम और प्रभावी प्रचार-प्रसार की रणनीति की विस्तृत जानकारी दी। प्रतियोगिता में सावन में हर सप्ताह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेडल व प्रशस्ति प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। मेले के बाद पूरे प्रदर्शन के आधार पर विजेताओं को नकद पुरस्कार मिलेगा। कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी के सीनियर मैनेजर प्रेम देव शर्मा, मैनेजर सुभाष पंडित, शशांक झा व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण पहल

बयान :

श्रद्धालुओं को बाबा गरीबनाथ मंदिर से जुड़ी विभिन्न डिजिटल सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने को श्रावणी मेला एप महत्वपूर्ण पहल है। एप में रेफरल कोड की सुविधा के जरिए कंटेंट क्रिएटर अपना व्यक्तिगत रेफरल कोड जनरेट कर दर्शकों व फॉलोअर्स के साथ साझा कर सकते हैं।

- ऋतुराज प्रताप सिंह, नगर आयुक्त सह एमडी, एमएससीएल

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला एप का लाइव डेमो कहाँ दिखाया गया?
श्रावणी मेला एप का लाइव डेमो मुजफ्फरपुर के कंपनीबाग स्थित कंट्रोल व कमांड सेंटर में दिखाया गया।
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