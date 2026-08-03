Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: ठनका गिरने से पांच महिलाओं समेत छह बेहोश

By Sanjeev Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के ओलीपुर गांव में सोमवार को ठनका गिरने से पांच महिलाओं समेत छह लोग बेहोश हो गए। सभी को एसकेएमसीएस में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। यह घटना तब हुई जब सभी खेत में थे और तेज आवाज सुनकर भागते समय वे एक जगह गिर पड़े।

Muzaffarpur News: ठनका गिरने से पांच महिलाओं समेत छह बेहोश

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सीतामढ़ी जिले के महिंदवाड़ा थाने के ओलीपुर गांव सोमवार को ठनका गिरने की आवाज से पांच महिलाओं समेत छह लोग बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी को बेहोशी की हालत में एसकेएमसीएस में भर्ती कराया है। फिलहाल सभी मरीजों का इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने सभी को गंभीर बताया है। बेहोश होने वालों में शेखवा देवी(65), पानो देवी(60), कामिनी देवी, कौशल्या देवी, संगीता देवी और रवि महतो हैं।परिजनों ने डॉक्टर को बताया सभी खेत में गए हुए थे। उसी दौरान ठनका गिरने से तेज आवाज हुई। आवाज सुन भागने के दौरान सभी रास्ते में एक ही जगह पर गिरकर बेहोश हो गए।

कई महिलाओं के सिर में भी चोट के जख्म हैं। बेहोशी की हालत में ग्रामीणों ने उन्हें मेडिकल में भर्ती कराया है। इधर, एसकेएमसीएस के स्वास्थ्य प्रबंधक राजीव कुमार ने बताया कि छह मरीजों को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने सभी की हालत गंभीर बताई है।

Sanjeev Kumar

लेखक के बारे में

Sanjeev Kumar
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।