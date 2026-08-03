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Muzaffarpur News: ठनका की चपेट में आकर युवक की मौत, पुत्र जख्मी

By Arun Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुरौल के विद्याझाप गांव में एक बजे के लगभग ठनका गिरने से गुड्डू शर्मा की मौत हो गई और उसका 10 साल का बेटा सूरज कुमार झुलस गया। गुड्डू खेत में धान की रोपनी कर रहा था जब यह हादसा हुआ। सूरज को इलाज के लिए मुरौल सीएचसी में भर्ती कराया गया।

Muzaffarpur News: ठनका की चपेट में आकर युवक की मौत, पुत्र जख्मी

Muzaffarpur News: मुरौल, एक संवाददाता। विद्याझाप गांव में सोमवार की दोपहर करीब एक बजे ठनका गिरने से कोरिगामा निवासी रामजी शर्मा के पुत्र गुड्डू शर्मा की मौत हो गई। वहीं, चपेट में आने से उसका पुत्र सूरज कुमार (10) झुलस गया। सूचना पर चौर में जुटे ग्रामीणों ने जख्मी सूरज को मुरौल सीएचसी में भर्ती कराया। उपमुखिया विकास कुमार ने बताया कि गुड्डू शर्मा खेत में धान की रोपनी कर रहा था। गुड्डू का पुत्र सूरज उसके लिए खाना लेकर गया था। इस बीच तेज बारिश होने लगी। कुछ देर बाद अचानक ठनका गिरा, जिसकी चपेट में आने से पिता-पुत्र झुलस गए। हादसे में गुड्डू की मौके पर ही मौत हो गई।

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