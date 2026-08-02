Muzaffarpur News: पशुओं के लिए चारा लाने गई महिला की ठनका गिरने से मौत
Muzaffarpur News: कटरा के शिवदासपुर में रविवार को एक महिला प्रियंका देवी की ठनके से मौत हो गई। वह चारा लाने गई थी और तभी वज्रपात की चपेट में आ गई। प्रियंका के पति ने बताया कि बारिश के दौरान यह घटना हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पीड़ित परिवार को सहायता का आश्वासन दिया।
Muzaffarpur News: कटरा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के शिवदासपुर में रविवार दोपहर करीब 12 बजे ठनका की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। मृतका शिवदासपुर निवासी गणेश दास की 30 वर्षीया पत्नी प्रियंका देवी थी। वह चौर में मवेशियों के लिए चारा लाने गई थी। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आकर प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पति गणेश दास ने बताया कि प्रियंका चौर गई थी। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। चारा काटने के दौरान शरीर पर ठनका गिर गया, जिससे मौके पर मौत हो गई।
बेटा, बेटी सहित परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। इधर, सीओ सुशीला कुमारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी।
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