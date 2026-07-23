Muzaffarpur News: लक्ष्मण ठाकुर बने कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष
Muzaffarpur News: औराई के सहिलाबल्ली पंचायत के लक्ष्मण ठाकुर को कांग्रेस के सृजन संगठन साथी कार्यक्रम के तहत प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने इसकी पुष्टि की। लक्ष्मण ठाकुर को बधाई देने वालों में वीरेंद्र, ठाकुर, रामाशीष राम, मनोज सहनी, अरुण सिंह और आमोद मंडल शामिल हैं।
Muzaffarpur News: औराई। सहिलाबल्ली पंचायत के भवानीपुर निवासी लक्ष्मण ठाकुर को कांग्रेस के सृजन संगठन साथी कार्यक्रम के तहत प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि लक्ष्मण ठाकुर का प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मनोनयन किया गया है। वीरेंद्र, ठाकुर, रामाशीष राम, मनोज सहनी, अरुण सिंह, आमोद मंडल ने बधाई दी है।
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