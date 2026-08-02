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Muzaffarpur News: प्रभारी मंत्री ने किया श्रावणी मेला एप का लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने श्रावणी मेला एप का उद्धाटन किया। श्रद्धालु इस एप की मदद से बाबा गरीबनाथ के लाइव दर्शन और वर्चुअल पूजा कर सकेंगे। एप में मेला से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियाँ एकत्रित की गई हैं।

Muzaffarpur News: प्रभारी मंत्री ने किया श्रावणी मेला एप का लोकार्पण

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। जिले के प्रभारी मंत्री सह भू-राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने रविवार को मेला के उद्धाटन के बाद श्रावणी मेला एप का लोकार्पण किया। श्रद्धालु अपने मोबाइल में श्रावणी मेला एप की मदद से घर बैठे बाबा गरीबनाथ के लाइव दर्शन और वर्चुअल पूजा कर सकेंगे। साथ ही इसमें मेला संबंधी सभी सुविधाओं की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। प्रभारी मंत्री और अन्य अतिथियों ने दो स्मारिकाओं ‘शिवम् सुंदरम्’ व ‘दूधेश्वर महादेव’ का भी लोकार्पण किया। इसमें दोनों मंदिरों के इतिहास से परिचित कराया गया है।

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