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Muzaffarpur News: मेडिकल में लेप्रोस्कोपी से हुई बांझपन की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक महिला का बांझपन की जांच लेप्रोस्कोपी से किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि शादी के कई वर्षों बाद भी महिला के गर्भाशय के दोनों ट्यूब बंद पाए गए। इसके साथ ही, यूट्रस में पोलिप भी मिला। मरीज की हालत स्थिर है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है।

Muzaffarpur News: मेडिकल में लेप्रोस्कोपी से हुई बांझपन की जांच

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच के एमसीएच में एक महिला के बांझपन की जांच लेप्रोस्कोपी से की गई। अस्पताल की स्त्री व प्रसूती रोग विशेषज्ञ डॉ. विभा वर्मा ने बताया कि अस्पताल में आयी एक महिला को शादी के कई वर्षों बाद भी संतान नहीं हुआ था। लेप्रोस्कोपी हिस्टोरोस्कापी के माध्यम से उसकी जांच की गई। इससे पता चला कि उसके गर्भाशय के दोनों ट्यूब बंद हैं। हिस्टोरोस्कापी से जांच के दौरान यूट्रस में पोलिप मिला। मरीज का अब पोलिप निकाला जायेगा। डॉ. वर्मा ने बताया कि मरीज की स्थिति स्थिर है और वह वार्ड में भर्ती है।

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