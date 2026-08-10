Muzaffarpur News: पति के हमनाम वाली महिला से लिखवा ली दूसरे की जमीन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में भू-माफिया के द्वारा जमीन हथियाने के लिए फर्जी तरीके से निबंधन कराने का मामला सामने आया है। सुशील कुमार चौधरी ने बताया कि उनकी 59 डिसमिल खतियानी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तुर्की थानाध्यक्ष से उचित कार्रवाई की मांग की है।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जमीन हथियाने के लिए भू-माफिया तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कीमती जमीन पर कब्जा जमाने के लिए पति के हमनाम महिला से जमीन निबंधन कराकर प्लॉट पर चढ़ जा रहे हैं। तुर्की इलाके के दरियापुर कफेन गांव में इसी तरह का एक मामला सामने आया है। इसको लेकर स्थानीय सुशील कुमार चौधरी ने एफआईआर दर्ज कराई है।

फर्जी जमीन निबंधन उन्होंने तुर्की थाने की पुलिस को बताया है कि उनकी खातियानी जमीन का फर्जी ढंग से केवाला कर 59 डिसमिल जमीन हड़पने कोशिश की जा रही है। साथ ही विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस को बताया है कि गांव में उनकी चार एकड़ से अधिक खतियारी जमीन है। परिवार के कुंजन चौधरी, मुखराम चौधरी, रामरखू चौधरी, रामजुलूम चौधरी, शिवशंकर चौधरी और युगल किशोर चौधरी के नाम की जमीन है।

भू-माफियाओं की धमकी आरोप है कि 23 जून 2026 को युगल किशोर चौधरी की पत्नी बताकर एक महिला से जमीन निबंधन कराया गया है। जबकि, उक्त महिला उनके परिवार की नहीं है। युगल किशोर चौधरी का काफी पूर्व देहांत हो चुका है। महिला ने उनका नाम पति के रूप में फर्जी ढंग से देकर कागजात बनवा लिया और जमीन लिख दी। जमीन कीमती होने के कारण इस पर बड़े भू-माफिया और बदमाशों की काफी दिनों से नजर थी। केवाला के बाद आरोपित भू-माफिया जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसके लिए जान से मारने और उठवा लेने की धमकी दे रहे हैं। इससे परिवार दहशत में है। पीड़ित ने तुर्की थानाध्यक्ष से सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। तुर्की थानेदार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

जमीन निबंधन में फर्जीवाड़ा छह माह में 20 से अधिक शिकायत दर्ज:

बता दें कि जमीन निबंधन में फर्जीवाड़े को लेकर बीते छह माह के दौरान जिले में 20 से अधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। इसके बाद जमीन पर कब्जे के लिए रस्साकसी शुरू है। जमीन के कारोबार में इस तरह के खेल को लेकर शहर में कई हत्याएं हो चुकी है। डीआईजी चंदन कुशवाहा ने जमीन को लेकर हो रहे इस तरह के फर्जीवाड़े पर स्थानीय सीओ से मिलकर त्वरित कार्रवाई का निर्देश एसएसपी को दिया है। ताकि, भू माफियाओं का खेल रुक सके।