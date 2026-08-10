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Muzaffarpur News: पति के हमनाम वाली महिला से लिखवा ली दूसरे की जमीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में भू-माफिया जमीन हथियाने के लिए फर्जी तरीके अपनाते हुए एक महिला से पति के नाम पर जमीन निबंधन करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।

Muzaffarpur News: पति के हमनाम वाली महिला से लिखवा ली दूसरे की जमीन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जमीन हथियाने के लिए भू-माफिया तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कीमती जमीन पर कब्जा जमाने के लिए पति के हमनाम महिला से जमीन निबंधन कराकर प्लॉट पर चढ़ जा रहे हैं। तुर्की इलाके के दरियापुर कफेन गांव में इसी तरह का एक मामला सामने आया है। इसको लेकर स्थानीय सुशील कुमार चौधरी ने एफआईआर दर्ज कराई है。

भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई

उन्होंने तुर्की थाने की पुलिस को बताया है कि उनकी खातियानी जमीन का फर्जी ढंग से केवाला कर 59 डिसमिल जमीन हड़पने कोशिश की जा रही है। साथ ही विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस को बताया है कि गांव में उनकी चार एकड़ से अधिक खतियारी जमीन है। परिवार के कुंजन चौधरी, मुखराम चौधरी, रामरखू चौधरी, रामजुलूम चौधरी, शिवशंकर चौधरी और युगल किशोर चौधरी के नाम की जमीन है।

जमीन निबंधन में फर्जीवाड़ा

आरोप है कि 23 जून 2026 को युगल किशोर चौधरी की पत्नी बताकर एक महिला से जमीन निबंधन कराया गया है। जबकि, उक्त महिला उनके परिवार की नहीं है। युगल किशोर चौधरी का काफी पूर्व देहांत हो चुका है। महिला ने उनका नाम पति के रूप में फर्जी ढंग से देकर कागजात बनवा लिया और जमीन लिख दी। जमीन कीमती होने के कारण इस पर बड़े भू-माफिया और बदमाशों की काफी दिनों से नजर थी। केवाला के बाद आरोपित भू-माफिया जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसके लिए जान से मारने और उठवा लेने की धमकी दे रहे हैं। इससे परिवार दहशत में है। पीड़ित ने तुर्की थानाध्यक्ष से सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। तुर्की थानेदार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

छह माह में शिकायतों की भरमार

छह माह में 20 से अधिक शिकायत दर्ज:

बता दें कि जमीन निबंधन में फर्जीवाड़े को लेकर बीते छह माह के दौरान जिले में 20 से अधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। इसके बाद जमीन पर कब्जे के लिए रस्साकसी शुरू है। जमीन के कारोबार में इस तरह के खेल को लेकर शहर में कई हत्याएं हो चुकी है। डीआईजी चंदन कुशवाहा ने जमीन को लेकर हो रहे इस तरह के फर्जीवाड़े पर स्थानीय सीओ से मिलकर त्वरित कार्रवाई का निर्देश एसएसपी को दिया है। ताकि, भू माफियाओं का खेल रुक सके。

सामान्य प्रश्न

भू-माफिया ने किस तरह से जमीन हथियाने का प्रयास किया?
भू-माफिया ने पति के हमनाम महिला से जमीन निबंधन करा कर जमीन हथियाने का प्रयास किया।
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