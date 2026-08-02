Muzaffarpur News: खत्री समाज की बैठक में कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में खत्री समाज की बैठक में कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव हुआ। अभय बर्मन को अध्यक्ष, पप्पू खत्री को महासचिव, सुधीर कुमार मेहता को कोषाध्यक्ष, अश्वनी खत्री को मुख्य संरक्षक और अर्जुन कुमार मेहता को वरीय उपाध्यक्ष चुना गया। चुनाव के परिणाम सितंबर में औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। खत्री समाज की एक बैठक रविवार को स्थानीय एक होटल में हुई, जिसमें कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव किया गया। बैठक में आगामी सत्र के अध्यक्ष पद के लिए अभय बर्मन, महासचिव पद के लिए पप्पू खत्री, कोषाध्यक्ष पद के लिए सुधीर कुमार मेहता, मुख्य संरक्षक पद के लिए अश्वनी खत्री तथा वरीय उपाध्यक्ष पद के लिए अर्जुन कुमार मेहता के नाम पर निर्विरोध मोहर लगी।मुख्य चुनाव पदाधिकारी सतीश प्रसाद मेहता ने बताया कि सितंबर में आयोजित होनेवाली आमसभा में इन्हें विधिवत निर्वाचन का पत्र सौंपा जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष अनंत अरोरा ने अध्यक्षता की। मंच संचालन अश्वनी खत्री ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।