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Muzaffarpur News: खत्री समाज की बैठक में कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में खत्री समाज की बैठक में कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव हुआ। अभय बर्मन को अध्यक्ष, पप्पू खत्री को महासचिव, सुधीर कुमार मेहता को कोषाध्यक्ष, अश्वनी खत्री को मुख्य संरक्षक और अर्जुन कुमार मेहता को वरीय उपाध्यक्ष चुना गया। चुनाव के परिणाम सितंबर में औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी।

Muzaffarpur News: खत्री समाज की बैठक में कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। खत्री समाज की एक बैठक रविवार को स्थानीय एक होटल में हुई, जिसमें कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव किया गया। बैठक में आगामी सत्र के अध्यक्ष पद के लिए अभय बर्मन, महासचिव पद के लिए पप्पू खत्री, कोषाध्यक्ष पद के लिए सुधीर कुमार मेहता, मुख्य संरक्षक पद के लिए अश्वनी खत्री तथा वरीय उपाध्यक्ष पद के लिए अर्जुन कुमार मेहता के नाम पर निर्विरोध मोहर लगी।मुख्य चुनाव पदाधिकारी सतीश प्रसाद मेहता ने बताया कि सितंबर में आयोजित होनेवाली आमसभा में इन्हें विधिवत निर्वाचन का पत्र सौंपा जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष अनंत अरोरा ने अध्यक्षता की। मंच संचालन अश्वनी खत्री ने किया।

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