Muzaffarpur News: पथरीले रास्तों से होकर बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचेंगे कांवरिया

Muzaffarpur News: श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों को पथरीले रास्तों से पानी भरकर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने में कठिनाई होगी। शहर से एनएच तक सड़कें जर्जर हैं और खासकर हाजीपुर-मुजफ्फरपुर के रास्ते में गड्ढों की भरमार है। इससे कांवरियों को चोट लगने का खतरा है।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। श्रावणी मेले के दौरान इस बार पथरीले रास्ते बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने आने वाले कांवरियों की परीक्षा लेंगे। चार दिन बाद श्रावणी मेले का उद्घाटन होना है पर कांवरिया मार्ग की बदहाली अब तक दूर नहीं हो सकी है। शहर से लेकर एनएच तक समस्या है। खासकर मधौल से लेकर रामदयालु गुमटी तक आधा दर्जन जगहों पर बुरा हाल है। सड़क पर गड्ढ़ों की भरमार के बीच कंकड़-पत्थर फैले हुए हैं। इससे कांवरियों को पीड़ा होगी। साथ ही जख्मी होने का भी खतरा रहेगा।

रामदयालु गुमटी के पास जर्जर सड़क रामदयालु गुमटी के पास जर्जर सड़क पर सिर्फ कंकड़-पत्थर नजर आते हैं। इस रोड पर पैदल की बात छोड़िए, गाड़ियों की ड्राइविंग भी मुश्किल है। सबसे अधिक समस्या हाजीपुर-मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले एनएच पर है। गुमटी के सामने मेन रोड भी क्षतिग्रस्त हैं। एक जगह पर एक फीट से अधिक गहरा व चौड़ा गड्ढा है। एक जगह मेन रोड के बीच 20 मीटर से अधिक हिस्से में सड़क का ऊपरी लेयर उखड़ चुका है। आगे बढ़ने पर मलंग स्थान के सामने टूटी सड़क पर खतरनाक गड्ढे हैं। मधौल में तिरहुत केनाल नहर के पर बनी पुलिया पर चार जगहों पर गड्ढों के साथ ईंट-पत्थर के टुकड़े व राबिश आदि फैले हुए हैं।

आमगोला पुल पर खतरनाक गड्ढा आमगोला पुल पर दो जगहों पर सड़क के किनारे का हिस्सा टूटने से पैदल कांवरियों के गिरने व हादसे का खतरा है। खासकर बिजली गुल होने पर गड्ढे में गिरने की आशंका बनी रहेगी। पुल पर एक जगह सड़क के किनारे का हिस्सा कटने से गडढ़ा है। इसमें गंदगी के साथ पत्थर आदि हैं। एक अन्य स्थान पर सड़क के किनारे का हिस्सा टूटने के बाद वहां धूल की मोटी परत जमी है।

ओरिएंट क्लब मैदान के पास खुला नाला अघोरिया बाजार और आमगोला पुल के बीच स्थित ओरिएंट क्लब मैदान के पास मेन रोड के किनारे कई जगहों पर खुले नाले हैं। सड़क के दोनों तरफ यह स्थिति है। मेन रोड से सटा नाला लबालब है। स्थानीय अभिजीत शर्मा, मोहन चौधरी व अन्य के मुताबिक बारिश के दौरान नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैल सकता है। तब गंदे पानी के बीच से ही कांवरियों को आगे बढ़ना होगा। इस क्रम में जलजमाव के बीच नाले का पता नहीं चलने पर हादसे भी हो सकते हैं।