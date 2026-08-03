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Muzaffarpur News: टेंट सिटी में कांवरियों की भीड़ के सामने कम पड़ी चारपाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज मैदान में कांवरियों का जत्था पहुंचने लगा। चारपाई की कमी से कांवरिया फर्श पर सोने लगे। बारिश के बाद ठहराव स्थल पर गंदगी बढ़ गई। जिला स्कूल में ठहरने के इंतजाम अभी पूरे नहीं हुए हैं, जबकि कांवरियों की जरूरतें अनपूरी हैं। एसडीआरएफ टीम सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी है।

Muzaffarpur News: टेंट सिटी में कांवरियों की भीड़ के सामने कम पड़ी चारपाई

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। आरडीएस कॉलेज मैदान में बनी टेंट सिटी में कांवरियों का जत्था पहुंचने लगा है। रविवार को कांवरियों की संख्या के सामने चारपाई कम पड़ गई। शाम चार बजे बड़ी संख्या में कांवरिया टेंट सिटी की कालीन बिछी फर्श पर सोते मिले। एक कोने में बड़ी संख्या में गद्दे का ढेर लगा था। वहां से गद्दा लेकर फर्श पर बिछाने के बाद कांवरिया आराम कर रहे थे। गोरौल के कांवरिया राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यहां कूलर तो बहुत हैं पर सिर्फ एक ही चल रहा है। गद्दा काफी है, पर चारपाई तीन-चार दर्जन ही उपलब्ध हैं। सभी जगहों पर पंखे की हवा नहीं है। कांवरियों ने बताया कि तैयारी अभी मुकम्मल नहीं है।

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दोपहर में बारिश का असर

दोपहर में हुई हल्की बारिश के बाद टेंट के बाहर अस्थायी घेरा-बाउंड्री तक लगा कालीन गीला होने के साथ अस्त-व्यस्त हो चुका था। इसी परिसर में बने स्टैंड पर कांवर रखने के दौरान कीचड़-पानी से कांवरियों को परेशानी हो रही है। एक कोने में बने सांसकृतिक मंच की सीढ़ी से लेकर नीचे कालीन तक गीला था। मैदान में कीचड़-फिसलन के बीच कांवरियों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। बारिश-जलजमाव को लेकर अगर मुकम्मल एहतियाती इंतजाम नहीं हुए तो आने वाली दूसरी, तीसरी या चौथी सोमवारी के मौके पर भीड़ बढ़ने पर समस्या बढ़ जाएगी।

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जिला स्कूल की स्थिति

जिला स्कूल : ठहराव स्थल का बैनर लगा पर इंतजाम नहीं

जिला स्कूल के जिगजैग से सटे मैदान के आखिरी हिस्से में कांवरियों के ठहरने के लिए पंडाल बनकर तैयार है। बाहर ठहराव स्थल का बैनर लग गया है। हालांकि शाम 4.24 बजे तक पंडाल के अंदर ठहरने का कोई इंतजाम नहीं था। घास के ऊपर जैसे-तैसे कालीन बिछा था। कुछ जगहों पर कुर्सी लगाकर पुलिसकर्मी व अन्य महकमों के कर्मी बैठे हुए थे। पूछने पर पता चला कि अब तक कोई कांवरिया नहीं पहुंचा है। देर शाम या रात में आने पर कांवरिये कहां आराम करेंगे? इसपर एक कर्मी ने कहा कि सब इंतजाम हो जाएगा।

कांवरियों की इंट्री की व्यवस्था

कांवरियों की इंट्री को तोड़ी गई स्कूल की बाउंड्री

कांवरियों की इंट्री को लेकर विशेष रास्ता बनाया गया है। इसके लिए बाउंड्री को एक स्थान पर करीब सात-आठ फीट चौड़ाई में तोड़ा गया है। इसी के जरिए कांवरियों का प्रवेश होगा। हालांकि गेट पर फिनिशिंग का काम बाकी है।

सुरक्षा इंतजाम

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तालाब की घेराबंदी, मोटरबोट के साथ एसडीआरएफ तैनात

आरडीएस कॉलेज परिसर में टेंट सिटी के पीछे स्थित तालाब को सुरक्षा के लिहाज से घेर दिया गया है। बांस-लकड़ी की बैरिकेडिंग के साथ लोहे की जाली लगाई गई है। साथ ही तालाब में मोटरबोट के साथ एसडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे एसडीआरएफ के एसआई विनोद कुमार सिंह ने बताया साहू पोखर में भी मोटरबोट टीम मुस्तैद है। सावन में हर सोमवारी के मौके पर दो दिन (रविवार व सोमवार) को तैनाती रहेगी। इसके अलावा जिले के तीन अन्य स्थानों पर भी मोटरबोट टीम मौजूद है। इनमें दूधनाथ मंदिर, आथर घाट और रेवा घाट शामिल हैं।

FAQs

कांवरियों की संख्या किस तरह की थी?
रविवार को कांवरियों की संख्या के सामने चारपाई कम पड़ गई।
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