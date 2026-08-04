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Muzaffarpur News: रामदयालु में सनातन सेवक संस्थान का कांवरिया सेवा शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में रामदयालु में सनातन सेवक संस्थान द्वारा कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर हर सोमवारी जारी रहेगा। इस अवसर पर भगवान शिव की पूजा और आरती की गई। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार और अन्य कई प्रमुख लोग इस मौके पर उपस्थित थे।

Muzaffarpur News: रामदयालु में सनातन सेवक संस्थान का कांवरिया सेवा शिविर शुरू

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रामदयालु में सनातन सेवक संस्थान की ओर से कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया है। यह शिविर सभी सोमवारी को भी जारी रहेगा। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार और प्रदेश संरक्षक प्रभाकर कुमार ने इसकी शुरुआत की। शुभारंभ से पहले भगवान शिव की पूजा-अर्चना और आरती की गई। मौके पर जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार, डॉ. विजयेश कुमार, मुरारी शरण सिंह, श्याम, पंकज, रंजन, अविनाश कुमार, गोविन्द, विश्वमोहन कुमार, गुड्डू कुमार, शीतेष कुमार, रामबाबू यादव समेत सैकड़ों सनातन सेवक मौजूद रहे।

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