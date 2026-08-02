Muzaffarpur News: शतरंज : रुद्र, अद्रिती व दिव्यांश प्रथम स्थान पर रहे
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सेंट जेवियर्स चेस क्लब द्वारा जूनियर ओपन चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अंडर-7 बालक वर्ग में रुद्र कुमार सिंह, बालिका वर्ग में अद्रिती, और अंडर-9 बालक वर्ग में दिव्यांश ने प्रथम स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में बीडीओ प्रिया कुमारी ने पुरस्कार वितरण किया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। सेंट जेवियर्स चेस क्लब के तत्वावधान में रविवार को सेंट जेवियर्स किंडरगार्डन स्कूल परिसर में जूनियर ओपन चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अंडर-7 बालक वर्ग में रुद्र कुमार सिंह, अंडर-7 बालिका वर्ग में अद्रिती और अंडर-9 बालक वर्ग में दिव्यांश प्रथम स्थान पर रहे।पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बेलसर की बीडीओ प्रिया कुमारी ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सेंट जेवियर्स चेस क्लब के निदेशक अभाष कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेंट जेवियर्स किंडरगार्डन की प्राचार्य लिपि सिंह, डॉ. कुसाग्र, सागर, नवीन जॉर्ज, मुकेश कुमार, मुख्य निर्णायक आदि उपस्थित रहे।विजेता खिलाड़ीअंडर-7 बालक : रुद्र कुमार सिंह प्रथम (4 अंक), आयांश सवर्ण द्वितीय (3 अंक), अगम आनंद पांडेय तृतीय (3 अंक)।अंडर-7
बालिका : अद्रिती प्रथम (4 अंक), स्नेहा प्रिया द्वितीय (3 अंक), कुर्तिका सिंह तृतीय (2 अंक)।अंडर-9 बालक : दिव्यांश राज प्रथम (5 अंक), एकांश द्वितीय (4 अंक), आयुष राज तृतीय (4 अंक)।
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