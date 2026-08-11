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Muzaffarpur News: मड़वन : जदयू की नई कमेटी में दो को मिली जगह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मड़वन में, जदयू की नई कमेटी में प्रमोद कुमार पटेल और कुंदन शांडिल्य को महत्वपूर्ण पद मिले हैं। वहीं, औराई में गजनफर हुसैन और बेचन महतो को उपाध्यक्ष और महासचिव बनाया गया है। कार्यकर्ताओं ने अध्‍यक्षों का आभार जताया और नए सदस्यों को बधाई दी।

Muzaffarpur News: मड़वन : जदयू की नई कमेटी में दो को मिली जगह

Muzaffarpur News: मड़वन। प्रखंड के दो लोगों को जदयू की नई कमेटी में जगह मिली है। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह बीस सूत्री अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल को जिला महासचिव और कुंदन शांडिल्य को जिला महासचिव सह जिला प्रवक्ता बनाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार व प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का आभार जताया है। अरुण कुशवाहा, संतोष भास्कर, फौजी विमल कुमार, धनंजय शर्मा, सौरभ कुमार साहेब, इरफान दिलकश, कारी साहू, विशुनदेव सहनी, नजरे आलम, शैलेश कुमार गुड्डू, संजीत पटेल, शीला देवी ने बधाई दी है। औराई : गजनफर उपाध्यक्ष और बेचन महतो बने महासचिवऔराई। प्रखंड के चार लोगों को जदयू की नई कमेटी में जगह मिली है, इनमें उपाध्यक्ष गजनफर हुसैन, महासचिव बेचन महतो, अशोक राम, शालिनी देवी शामिल हैं।

कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का आभार जताया है। प्रदेश जदयू मीडिया उपाध्यक्ष मो. साकिब, प्रदेश जदयू व्यावसायिक महासचिव प्रकोष्ठ के सुरेश कुमार साहू, अरुण कुमार सिंह, मो. वसीम, मोहर सिंह, अरुण पासवान, रामदुलार राम ने बधाई दी है।

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