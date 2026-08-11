Muzaffarpur News: मड़वन : जदयू की नई कमेटी में दो को मिली जगह

Muzaffarpur News: मड़वन। प्रखंड के दो लोगों को जदयू की नई कमेटी में जगह मिली है। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह बीस सूत्री अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल को जिला महासचिव और कुंदन शांडिल्य को जिला महासचिव सह जिला प्रवक्ता बनाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार व प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का आभार जताया है। अरुण कुशवाहा, संतोष भास्कर, फौजी विमल कुमार, धनंजय शर्मा, सौरभ कुमार साहेब, इरफान दिलकश, कारी साहू, विशुनदेव सहनी, नजरे आलम, शैलेश कुमार गुड्डू, संजीत पटेल, शीला देवी ने बधाई दी है। औराई : गजनफर उपाध्यक्ष और बेचन महतो बने महासचिवऔराई। प्रखंड के चार लोगों को जदयू की नई कमेटी में जगह मिली है, इनमें उपाध्यक्ष गजनफर हुसैन, महासचिव बेचन महतो, अशोक राम, शालिनी देवी शामिल हैं।