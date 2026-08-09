Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: जिला जदयू की नई कार्यकारिणी में 24 उपाध्यक्ष व 49 महासचिव शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में जदयू जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार ने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। यह कार्यकारिणी 138 सदस्यों की है और इसे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने अनुमोदित किया है। इसमें 16 प्रखंड और तीन नगर परिषद इकाई के सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा गया है।

Muzaffarpur News: जिला जदयू की नई कार्यकारिणी में 24 उपाध्यक्ष व 49 महासचिव शामिल

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। प्रदेश नेतृत्व से मिले निर्देश के बाद जदयू जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार ने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा शनिवार को की। उन्होंने जिला परिषद मार्केट स्थित पार्टी के प्रधान कार्यालय में 138 सदस्यों वाली नई कार्यकारिणी की जानकारी दी। बताया कि इसे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने अनुमोदित किया है।

नई कार्यकारिणी की संरचना

कहा कि यह कार्यकारिणी 16 प्रखंड और तीन नगर परिषद इकाई के सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख गठित हुई है। चंद्रिका साहू, सचिन्द्र कुशवाहा ,चंद्रभूषण प्रसाद, मनोज सिंह, अशोक झा, इरशाद गुड्डू, रमेश ओझा विप्लवी, अभिषेक सिंह, शशि गुप्ता, शंभू शरण मिश्रा, मो जाबिर, गजनफर हुसैन, शशि सिंह, नवीन उर्फ अमन किशोर, अरुण कुमार सिंह व संजय पासवान सहित 24 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बेचन महतो, अशोक राम, प्रमोद पटेल, प्रद्युम्न कुशवाहा, रवि प्रकाश कुशवाहा, देव कुमार सिंह, रवि श्रीवास्तव, नीरज सिंह, बाबर अली राइन, दिनेश पुष्पम, राकेश कुमार उर्फ ललन, कुंदन शांडिल्य, राजीव रंजन सहित 49 महासचिव होंगे।

विशेष आमंत्रित सदस्य

इसके अलावा कुमारेश्वर, सुधा चौधरी, कुंदन शांडिल्य को जिला प्रवक्ता, डॉ धनंजय सिंह को कोषाध्यक्ष, अनिश कुमार को मीडिया सेल प्रभारी बनाया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में दिनेश प्रसाद सिंह, अजीत कुमार, अजय कुमार, कोमल सिंह, आदित्य कुमार, मनोज कुशवाहा, गणेश भारती, सहदेव पासवान, हरिओम कुशवाहा, रामबाबू कुशवाहा, गोपाल शाही, नरेंद्र पटेल, डॉ. प्रो. शब्बीर अहमद, अरुण कुशवाहा, रामा शंकर सिंह, अम्बरीष कुमार सिन्हा, शैलेश कुमार शैलू, सुबोध कुमार सिंह, उत्तम पाण्डेय, मो. जमाल, डॉ. निशिंद्र किंजलक, अमरनाथ चंद्रवंशी, मेंहदी हसन, अजीत निराला, विद्या नंद मिश्र सहित 31 नेता शामिल हैं।

सामान्य प्रश्न

जदयू की नई जिला कार्यकारिणी कब घोषित की गई?
जदयू की नई जिला कार्यकारिणी शनिवार को घोषित की गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News JDU Muzaffarpur अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।