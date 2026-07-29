Muzaffarpur News: तिरहुत नहर को टूटने से बचाने के लिए बनेगा इस्केप चैनल

Muzaffarpur News: तिरहुत नहर को बार-बार टूटने से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग अब नि:सृत इस्केप चैनल बनाएगा। इसके लिए निविदा निकाली गई है। नहर में गत 10 वर्षों में कई बार टूटने की घटनाएं हुई हैं। इस चैनल के निर्माण से करीब एक लाख किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। तिरहुत नहर को बार-बार टूट से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग अब नि:सृत इस्केप चैनल बनाएगा। यह चैनल जल संसाधन विभाग के तिरहुत नहर प्रभाग से जुड़ा मोतीपुर नहर प्रमंडल बनवाएगा। अगले महीने से इसपर काम शुरू किए जाने के संकेत जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने दिया है। इसको जल संसाधन विभाग के तिरहुत नहर प्रमंडल के मोतीपुर कार्यालय ने निविदा भी निकाली है। इसकी जानकारी तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतीपुर के कार्यपालक अभियंता नीरज कुमार ने दी。

पिछले घटनाक्रम उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में हर बार मानसून के अलावा अन्य समय में नहर में पानी आने के साथ टूटने की घटना कई घटनाएं हो चुकी हैं। विभागीय जांच में पानी का अधिक दबाव बढ़ने से नहरों के किनारों के टूटने की बात सामने आई है। इसके अलावा नहरों की पेटी में बैठी गाद के कारण भी पानी का बहाव प्रभावित होना दूसरा प्रमुख कारण माना गया है। इसलिए इस दबाव को कम करने के लिए नि:सृत इस्केप चैनल बनाने का प्रस्ताव मुख्यालय को दिया गया था। इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद अब इसके लिए निविदा निकाली गई है। इस निविदा पर आगामी 14 अगस्त को फैसला करते हुए निर्माण एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसके निर्माण पर कुल 12.26 करोड़ की लागत आ सकती हे। इसके लिए प्रशासनिक के साथ ही तकनीकी मंजूरी भी मिल चुकी है।

किसानों के लिए लाभ कहा कि इस इस्केप चैनल के बन जाने से मोतीपुर, कांटी, मड़वन, कुढ़नी और सरैया प्रखंडों के किसानों को नहर के टूटने से होनेवाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। करीब एक लाख से अधिक किसानों की फसलों को इससे बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही नहर प्रणाली की सुरक्षा करना, अतिरिक्त या बाढ़ के पानी को बाहर निकालने और नहर की मरम्मत के दौरान जल प्रवाह को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा नहरों में बढ़ती गाद को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा।₹