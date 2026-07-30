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Muzaffarpur News: जांच के लिए जिले के 260 कोचिंग संस्थान चिह्नित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले में 260 कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए चिह्नित किया गया है। आयुक्त के निर्देश पर एक अधिकारी को 10 कोचिंग संस्थानों की जांच का जिम्मा दिया गया है। पहली बार कोचिंग संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं, प्रशासन के पास पहले इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

Muzaffarpur News: जांच के लिए जिले के 260 कोचिंग संस्थान चिह्नित

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जिले के 260 कोचिंग संस्थान जांच के लिए चिह्नित किए गए हैं। डीईओ, डीपीओ और बीईओ को जांच का जिम्मा दिया गया है। आयुक्त के निर्देश पर रोस्टर बनाया गया है। एक अधिकारी को 10 कोचिंग संस्थानों की जांच का जिम्मा मिला है। कोचिंग संस्थानों के साथ ही निजी स्कूलों की भी जांच करनी है। इससे पहले 32 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई थी।

पहली बार सूचीबद्ध किए गए 260 कोचिंग संस्थान

जिले में पहली बार कोचिंग संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं। इससे पहले जब भी कोचिंग संस्थानों को लेकर रिपोर्ट मांगी जाती थी तो प्रशासन और शिक्षा विभाग के पास इसकी सूची भी उपलब्ध नहीं होती थी। हालांकि, अभी भी जिले में सभी कोचिंग संस्थान सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने बताया कि शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोचिंग चल रहे हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। यह सूची सभी प्रखंडों से बीईओ के द्वारा मंगवाई गई है। इसके अलावा भी जो कोचिंग चल रहे हैं, उन्हें सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। आयुक्त के निर्देश पर 20 बिंदुओं पर इन कोचिंग संस्थानों की जांच कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी है। इसमें कोचिंग संस्थान की मान्यता से लेकर भवन निर्माण, छात्र-छात्राओं के बैठने की जगह, प्रवेश और निकासी के अलग-अलग द्वार, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को जांच करनी है। अधिकारी इन सभी बिंदुओं पर जांच करके कोचिंग संस्थान के प्रबंधक से हस्ताक्षर करवाकर यह रिपोर्ट सौंपेंगे।

सामान्य प्रश्न

जिले में कितने कोचिंग संस्थानों की जांच की गई है?
जिले में 260 कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए चिह्नित किया गया है।
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