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Muzaffarpur News: संयुक्त निबंधक ने किशोर न्याय परिषद व केंद्रीय कारा का किया निरीक्षण

By Arun Kumar Jha
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की संयुक्त निबंधक सिया श्रुति ने किशोर न्याय परिषद और केन्द्रीय कारा का निरीक्षण किया। उन्होंने विधिक सेवा केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा की और पैनल अधिवक्ताओं से जानकारी ली। उन्होंने बंदियों के लिए नवस्थापित विधिक सहायता केन्द्र का भी निरीक्षण किया और सेवाओं का मूल्यांकन किया।

Muzaffarpur News: संयुक्त निबंधक ने किशोर न्याय परिषद व केंद्रीय कारा का किया निरीक्षण

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की संयुक्त निबंधक सिया श्रुति ने बुधवार को किशोर न्याय परिषद और केन्द्रीय कारा का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तेज कुमार प्रसाद भी उनके साथ थे। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की योजनाओं के तहत संचालित विधिक सेवा केन्द्र के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही वहां उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं एवं पारा विधिक सेवकों से दी जा रही विधिक सेवाओं के संबंध में जानकारी ली और उनके कार्यों का मूल्यांकन किया।इसके बाद उन्होंने शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा में स्थित विधिक सेवा केन्द्र का निरीक्षण किया।

इसके अलावा मुलाकाती क्षेत्र में बंदियों से मिलने आने वाले परिजनों के लिए नवस्थापित विधिक सहायता केन्द्र का भी निरीक्षण कर उसके कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विधिक सहायता के लिए बंदियों की ओर से आने वाले आवेदनों को अविलंब निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्हें प्रदान की जा रही विधिक सेवा की अद्यतन सूचना भी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाए।

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