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Muzaffarpur News: कॉलेज में ड्रेस कोड में आएं विद्यार्थी : प्राचार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. ममता रानी ने विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करने और ड्रेस कोड के बारे में सलाह दी। विभागाध्यक्षों ने पाठ्यक्रम और अध्ययन पद्धति की जानकारी दी, जबकि रसायन, गणित और भौतिकी विभागों ने शिक्षा नीति और मूल्यांकन प्रक्रिया पर चर्चा की।

Muzaffarpur News: कॉलेज में ड्रेस कोड में आएं विद्यार्थी : प्राचार्य

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में बुधवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नवनामांकित विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन हुआ।कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं प्राचार्य डॉ. ममता रानी ने कहा कि विद्यार्थी अनुशासन का पालन करें और ड्रेस कोड में कॉलेज आएं। विज्ञान संकाय के विभागाध्यक्षों ने अपने-अपने विषयों का परिचय देते हुए विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, अध्ययन पद्धति तथा भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराया। रसायन विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार ने महाविद्यालय परिसर, विभिन्न प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय तथा उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी दी। गणित विभागाध्यक्ष डॉ. योगेश कुमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर पावर प्वॉइंट से व्याख्यान दिया।

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उन्होंने नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों, छात्र-केंद्रित शिक्षा, कौशल विकास, बहुविषयक अध्ययन तथा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की अवधारणा को समझाया। भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार ने परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताया।

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