Muzaffarpur News: कार्रवाई के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल तीसरे दिन खत्म

Muzaffarpur News: सरैया। प्रखंड मुख्यालय परिसर में परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 10 सूत्री मांगों को लेकर तीन दिन से चल रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। जिला परिवहन पदाधिकारी सह सरैया प्रखंड प्रभारी प्रियंका सिन्हा के हस्तक्षेप एवं मांगों पर उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद अनशनकारियों ने अनशन तोड़ा। बुधवार को प्रखंड प्रभारी प्रियंका सिन्हा एवं बीडीओ गौरव कुमार धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से बातचीत की। परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा ने 27 जुलाई से राशन कार्ड से हटाए गए पात्र लाभुकों का नाम पुनः जोड़ने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बकाया राशि का भुगतान, मनरेगा में कथित अनियमितताओं की जांच, स्वच्छता कर्मियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के लंबित मानदेय के भुगतान समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी।