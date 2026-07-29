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Muzaffarpur News: कार्रवाई के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल तीसरे दिन खत्म

By Pankaj Rakesh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: सरैया में परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर तीन दिन तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रियंका सिन्हा और बीडीओ गौरव कुमार के हस्तक्षेप के बाद आंदोलनकारियों ने अनशन खत्म किया। मांगों में राशन कार्ड की बहाली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान शामिल है।

Muzaffarpur News: कार्रवाई के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल तीसरे दिन खत्म

Muzaffarpur News: सरैया। प्रखंड मुख्यालय परिसर में परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 10 सूत्री मांगों को लेकर तीन दिन से चल रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। जिला परिवहन पदाधिकारी सह सरैया प्रखंड प्रभारी प्रियंका सिन्हा के हस्तक्षेप एवं मांगों पर उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद अनशनकारियों ने अनशन तोड़ा। बुधवार को प्रखंड प्रभारी प्रियंका सिन्हा एवं बीडीओ गौरव कुमार धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से बातचीत की। परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा ने 27 जुलाई से राशन कार्ड से हटाए गए पात्र लाभुकों का नाम पुनः जोड़ने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बकाया राशि का भुगतान, मनरेगा में कथित अनियमितताओं की जांच, स्वच्छता कर्मियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के लंबित मानदेय के भुगतान समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी।

मौके पर मोर्चा के प्रमंडलीय अध्यक्ष अशोक तिवारी, धीरज पाठक, विप युवा जिलाध्यक्ष दीपक कुमार साहनी, राजद नेता अबरार आलम, कैलाश बिहारी, रामधीरज प्रियदर्शी, विकेश सिंह, सतीश ठाकुर, रामनाथ सिंह, वीरेंद्र राय, राकेश चौहान, संजय सिंह आदि थे।

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