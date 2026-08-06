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Muzaffarpur News: बाजितपुर भुताने में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: बोचहां के बाजितपुर भुताने में विधायक बेबी कुमारी ने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे छोटे कामों के लिए प्रखंड और अंचल का दौरा नहीं करना पड़ेगा। उद्घाटन के साथ ही सहयोग शिविर आयोजित किया गया, जहाँ समस्याएं सुनी गईं और कई आवेदनों का निबटारा हुआ।

Muzaffarpur News: बाजितपुर भुताने में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन

Muzaffarpur News: बोचहां। बाजितपुर भुताने में पंचायत सरकार भवन का बुधवार को विधायक बेबी कुमारी ने फीता काटकर किया उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि पंचायत सरकार भवन शुरू होने से अब छोटे-छोटे काम के लिए प्रखंड और अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस दौरान सहयोग शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में समस्याएं सुनी गईं और कई आवेदनों का निबटारा किया गया। ग्राम पंचायत भुताने की मुखिया फूल कुमारी देवी, मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद पासवान, पैक्स अध्यक्ष रंजन कुमार सिंह, रजीत राय, सकलदीप ठाकुर, लोजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार पासवान, इम्तियाज सिद्दीकी, रवींद्र कुमार आदि थे।

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