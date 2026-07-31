Muzaffarpur News: विधायक ने 30 बेड के सीएचसी भवन का किया उद्घाटन
Muzaffarpur News: सकरा में विधायक आदित्य कुमार ने सीएचसी के नए भवन का उद्घाटन किया। इस 30 बेड के अस्पताल में मरीजों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल में शीघ्र निशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। इस मौके पर कई स्थानीय नेता और स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लिया।
Muzaffarpur News: सकरा। सीएचसी के नवनिर्मित भवन का शुक्रवार को विधायक आदित्य कुमार ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 30 बेड के अस्पताल में मरीजों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल में निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था शीघ्र बहाल कराई जाएगी। बीडीओ रंजीत कुमार वर्मा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. फजल अहमद, जिला पार्षद अनिल कुमार, जदयू सकरा अध्यक्ष साधुशरण कुशवाहा, मुरौल अध्यक्ष रघुवीर पटेल, पंसस रंजीत सिन्हा, भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा, मुरौल मंडल अध्यक्ष अशोक भगत, जदयू नेता सुरेश भगत, सांसद प्रतिनिधि कपिकेश्वर प्रसाद, जिला पार्षद सुरेश राय, मुरौल चिकित्सा प्रभारी डॉ. ज्योति प्रसाद, बंधुआ मुक्ति मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रिंकू देवी, अस्पताल मैनेजर, बीसीएम एवं स्वास्थ्यकर्मी आदि थे।
लेखक के बारे मेंArun Kumar Singh
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