Muzaffarpur News: दरियापुर कफेन में सेवा शिविर का उद्घाटन
Muzaffarpur News: वंदे मातरम् सेवा मंच कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन रविवार को दरियापुर कफेन में हुआ। मंच के अध्यक्ष राजीव सत्यम ने बताया कि शिविर में कांवरियों के आरा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। वंदे मातरम् सेवा मंच कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन रविवार को दरियापुर कफेन में हुआ। मंच के अध्यक्ष राजीव सत्यम ने बताया कि शिविर में कांवरियों के आराम करने के लिए गद्दा, सामान रखने के लिए लॉकर, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, फर्स्ट ऐड के लिए मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। कांवरियों के लिए मसाज थेरेपी की व्यवस्था, फायर सेफ्टी की व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था भी की गई है। शिविर में ठंडा जल, चने का सत्तू, लस्सी, नींबू, शर्बत, चाय और भोजन की भी व्यवस्था है।
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