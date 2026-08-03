Muzaffarpur News: बाबा गरीबनाथ मंदिर में मंत्री समेत विधायक ने किया पूजा
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में मेले के उद्घाटन समारोह में मंत्रीगण और श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ की पूजा की। इस अवसर पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, केदार प्रसाद गुप्ता, राम निषाद जैसी प्रमुख हस्तियाँ शामिल हुईं। पूजा-पाठ पंडित विनय पाठक ने मंत्रोच्चारण के साथ किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मेले के उद्घाटन के बाद जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री राम निषाद, नगर विधायक रंजन कुमार, विधायक बेबी कुमारी, जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी व विवेक कुमार ने बाबा गरीबनाथ की पूजा-अर्चना किया। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराया। उस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंSanjay Kumar Singh
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