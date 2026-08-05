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Muzaffarpur News: पिछड़े व वंचितों को विधिक समानता दिलने में पीएलवी की महती भूमिका : जिला जज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पारा लीगल वालेंटियर (पीएलवी) का महत्व बताया गया। जिला जज श्वेता कुमारी सिंह ने कहा कि पीएलवी समाज के वंचित वर्गों को कानूनी समानता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसकेजे लॉ कॉलेज में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में 326 पीएलवी शामिल हुए, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया।

Muzaffarpur News: पिछड़े व वंचितों को विधिक समानता दिलने में पीएलवी की महती भूमिका : जिला जज

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पारा लीगल वालेंटियर (पीएलवी) आमलोगों व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच की कड़ी हैं। समाज के पिछड़े व वंचित वर्गों को सामाजिक समता एवं विधिक समानता दिलाने में उनकी महती भूमिका है। उनका काम सिर्फ कानूनी जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि कानून के तहत मिलने वाले लाभ को लोगों तक पहुंचाना है।

जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन

ये बातें जिला जज श्वेता कुमारी सिंह ने कही। वे मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एसकेजे लॉ कॉलेज, गन्नीपुर में प्रमंडल स्तर पर पीएलवी के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के उद्घघाटन को संबोधित कर रही थीं। कार्यक्रम में तिरहुत प्रमंडल के छह जिलों के 326 पीएलवी शामिल हुए। इसमें वैशाली, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी व मुजफ्फरपुर के पीएलवी शामिल हुए।

गणमान्य व्यक्तियों का संबोधन

कार्यक्रम को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधी-प्रथम राजाराम संतोष कुमार, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नूर सुल्ताना, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के सहायक निबंधक सिया श्रुति, पूर्वी चम्पारण के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव आशुतोष कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार पंडित एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के सचिव तेज कुमार प्रसाद सहित कई गणमान्य ने संबोधित किया।

प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र वितरण

पीएलवी को एमिटी विवि के सहायक प्राध्यापक आशुतोष कुमार, आईसीडीएस अधिकारी कंचन गिरी, जिला कल्याण अधिकारी प्रसुन्न परिमल, बाल संरक्षण अधिकारी राकेश कुमार, एसकेजे लॉ कॉलेज के सहायक प्राध्यापक विश्वजीत कुमार एवं सामाजिक कार्यकर्ता भगवानजी पाठक ने विधि, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए गए। धन्यवाद ज्ञापन प्राधिकार के सचिव ने किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पारा लीगल वालेंटियर (पीएलवी) का काम क्या है?
पीएलवी का काम कानूनी जागरूकता फैलाना और कानून के तहत मिलने वाले लाभ को लोगों तक पहुंचाना है।
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