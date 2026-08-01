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Muzaffarpur News: लेक फ्रंट में हो रहा अवैध नौका विहार

By Nitish Soni
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर लेक फ्रंट पर अवैध नौका विहार शुरू हो गया है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए मोटरयुक्त नावें चलाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रति व्यक्ति 50 रुपये वसूले जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना में देरी के कारण एजेंसी अभी तक राशि जमा नहीं कर पाई है।

Muzaffarpur News: लेक फ्रंट में हो रहा अवैध नौका विहार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। स्मार्ट सिटी सोचते रह गई और लेक फ्रंट (सिकंदरपुर मन) में अवैध नौका विहार शुरू हो गया। लेक दो में सुरक्षा मानकों को ताक पर रख कर प्राइवेट मोटरयुक्त नाव चलाई जा रही है। ऊपर से छतरी लगी नाव में लाइफ जैकेट तक नहीं है। ऐसे में हादसे की आशंका बढ़ गई है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते दो दिनों से नाव चलाई जा रही है। रात के अंधेरे में नाव लाई गई और गुरुवार सुबह से परिचालन शुरू कर दिया। इसको लेकर लेक दो में कर्बला से सटे झील किनारे नवनिर्मित सीढ़ी के पास से नाव पर चढ़ाने-उतारने का प्वाइंट बनाया गया है। प्रति व्यक्ति 50 रुपये वसूले जा रहे हैं। लेक दो के आधे हिस्से में ही सैर कराई जा रही है। नाव का खास तरीके से रंगरोगन और बैठने को बनी डिजाइनर सीट देख लोग स्मार्ट सिटी की नाव समझ रहे हैं। एक बार में नाव में आधा दर्जन से अधिक लोगों को बैठाया जा रहा है।

एजेंसी के साथ देरी

बीते 12 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्मार्ट सिटी के 213.25 करोड़ के सिकंदरपुर लेक फ्रंट सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। उसके बाद एक पखवारा बीतने के बावजूद नौका विहार व अन्य सुविधाएं चालू नहीं हो सकी है। इससे पहले बीते जून माह में ही लेक फ्रंट के संचालन व मेंटेनेंस को एजेंसी का चयन हो चुका है। संबंधित एजेंसी पर ही नौका विहार की व्यवस्था की जिम्मेवारी है। हालांकि, एजेंसी ने एक साल की एडवांस राशि 2.40 करोड़ जमा नहीं की, जिस कारण एग्रीमेंट व कार्यादेश जारी होने में देरी हो रही है। अब तक एजेंसी ने सिर्फ 24 लाख ही जमा किए हैं। इसको देखते हुए स्मार्ट सिटी ने एजेंसी को जल्दी राशि जमा करने को पत्र लिखा है। राशि नहीं जमा होने पर टेंडर रद्द हो सकता है।

प्लेटफॉर्म का निर्माण

पिछले साल मंगाया गया था प्लेटफॉर्म। नौका विहार के लिए लेक दो में दो स्थानों पर बोट क्लब बनाए गए हैं। निर्माण ने पिछले साल गुजरात से पानी पर तैरने वाला प्लेटफॉर्म मंगाया था। इसी के जरिए लोग नाव पर सवार होंगे। फिलहाल उसे पानी के बीच में रख गया है।

नगर आयुक्त का बयान

लेक फ्रंट में अवैध तरीके से नाव परिचालन का मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच करवाने के साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

- ऋतुराज प्रताप सिंह, नगर आयुक्त सह एमडी, एमएससीएल

हालात से संबंधित सामान्य प्रश्न

लेक फ्रंट पर अवैध नौका विहार कब से चल रहा है?
स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते दो दिनों से नाव चलाई जा रही है।
Nitish Soni

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