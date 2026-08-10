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Muzaffarpur News: जीवेश्वरनाथ महादेव मंदिर और श्रीराम दरबार आस्था का केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: सरैया प्रखंड के नरगी जीवनाथ गांव में स्थित जीवेश्वरनाथ महादेव मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की स्थापना तांत्रिक राम उग्रह तिवारी ने दो सौ वर्ष पहले की थी। यहां लोग मन्नत मांगने आते हैं, और सावन की सोमवारी और नवरात्र पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है।

Muzaffarpur News: जीवेश्वरनाथ महादेव मंदिर और श्रीराम दरबार आस्था का केंद्र

Muzaffarpur News: सरैया प्रखंड के नरगी जीवनाथ गांव स्थित प्रसिद्ध जीवेश्वरनाथ महादेव मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। साहित्यकार डॉ. एमके गिरि राकेश, प्रभात तिवारी, पप्पू सिंह आदि ने बताया कि करीब दो सौ वर्ष पहले तांत्रिक राम उग्रह तिवारी ने धार्मिक स्थल की नींव रखी थी। पोखर के चारों कोनों पर पीपल के पौधे लगाए, जिनमें से दो विशाल पीपल के पेड़ आज भी इस ऐतिहासिक धरोहर के साक्षी हैं। बाद में सरयुग दास की प्रेरणा से जीवेश्वरनाथ महादेव मंदिर और श्रीराम दरबार की स्थापना हुई। बाद में जितेंद्र कुमार सुमन व रामचंद्र महतो (दोनों दिवंगत) एवं ललन त्रिवेदी की पहल पर दुर्गा मंदिर का भी निर्माण कराया गया।

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स्थानीय लोगों के अनुसार यहां सच्चे मन से मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। सावन की सोमवारी पर दूर-दूर से लोग जलार्पण करने पहुंचते हैं। नवरात्र और छठ पर यहां भव्य मेला लगता है। प्रस्तुति : पंकज राकेश

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