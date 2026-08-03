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Muzaffarpur News: आस्था का बड़ा केंद्र है बाबा फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: पारू : बाबा फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर पारू प्रखंड की जाफरपुर पंचायत के फुलाढ़ गांव

Muzaffarpur News: आस्था का बड़ा केंद्र है बाबा फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर

Muzaffarpur News: पारू प्रखंड की जाफरपुर पंचायत के फुलाढ़ गांव स्थित बाबा फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर का इतिहास करीब 134 साल पुराना है। समाजसेवी सह भाजपा नेता और पारू व्यापार मंडल अध्यक्ष शंभू प्रसाद सिंह ने बताया कि नारायणी नदी (गंडक) के किनारे से 1892 में एक साधु फुलाढ़ गांव पहुंचे थे। उक्त साधु ने शालिग्राम रखकर पूजा-अर्चना शुरू की थी। 1910 में एक छोटे मंदिर का निर्माण किया गया। आजादी के बाद 1949 में व्यापक रूप से मंदिर का बड़ा आकार दिया गया। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा फुलेश्वरनाथ की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।सावन

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भर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यहां सावन की प्रत्येक सोमवारी पर दूर-दराज के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सावन भर भक्तों का रेला रहता है। सावन में ग्रामीणों के सहयोग से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जाती हैं।प्रस्तुति : विनोद पासवान

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